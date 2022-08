Eislauffans können „Sommereis“ testen

Im August und September steht die Eisfläche Profi- und Vereinssportler:innen zur Verfügung.

Das neue Eis für die Eissport-Vereine in der Eisarena ist fertig – am Samstag gibt es das erste Eishockeyspiel der Bullen gegen die Eisbären aus Berlin – und bereits am Freitag, 19. August, können Salzburgs Eislauffans bei der „Sommer-Eisdisco 2022“ die Qualität des neuen Eises „testen“. Um 20 Uhr wird gestartet und bis 22 Uhr lädt Musik aus den 80er und 90er Jahren ein, beschwingte Runden zu drehen.

Für alle Sommer-Eisläufer:innen beträgt der Eintritt 2,20 Euro. Wer seine Schlittschuhe nicht aus dem Keller holen möchte oder keine hat, kann sich Schuhe in allen gängigen Größen um 4,40 Euro ausleihen.

Die „Eissaison 2022“ für alle startet wieder am 1. Oktober.

„Sommer-Eisdisco“

Freitag, 19. August, 20 bis 22 Uhr

Eintritt 2,20 Euro

Schlittschuhverleih: 4,40 Euro



Quelle: Stadt Salzburg