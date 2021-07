Droht uns ein Desaster?

Delta-Variante breitet sich in Europa aus.

Nach Großbritannien, Portugal und Israel ist die Delta-Variante nun auch in Österreich bei den überprüften PCR-Tests mit 53 Prozent die dominante Variante.

Knapp 40 Prozent

Insgesamt schätzt man den Anteil auf knapp 40 Prozent. Die meisten Fälle hat man erneut in Wien gefunden – hier wird allerdings auch am meisten via PCR getestet. Auch in Deutschland breitet sich die weit ansteckendere Mutante bereits stark aus. Berlin hat daher bereits Portugal-Reisende wieder mit Quarantäne – 14 Tage nach Rückkehr – belegt. Droht damit erneut eine Quarantänewelle in unseren Urlaubsländern oder gar Österreich?