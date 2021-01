Dominic Thiem & Lili Paul: 1. Prüfung für die Liebe

Am 7. Jänner, knapp vier Wochen, nachdem die Love-Story des Jahres aufdeckt wurde, hatte das Versteckspiel endlich ein Ende. Fast zeitgleich zeigten Dominic Thiem (27) und Lili Paul-Roncalli (22) auf Instagram ihr gemeinsames Liebes-Glück. Mit einem romantischen Kuschelfoto, wohl geknipst zu Silvester, bestätigen der Tennis-Champion und die Let’s Dance-Siegerin die Star-Liebe. Vor knisterndem Lagefeuer prostet man sich eng umschlungen auf eine gemeinsame Zukunft zu.

Herzbeben

Viele Worte verlor man dazu nicht. Thiem drückte nur ein großes rotes Herz auf das erste Pärchen-Foto. Lili Paul verzierte das Liebes-Glück immerhin mit vier Herzen!

Love-Story

Seit Oktober sind die beiden auf Instagram verlinkt. Und schickten sich wie wild die Likes und Herzen hin und her. Im Dezember deckte ÖSTERREICH dann ihr geheimes Romantik-Date auf. Thiem postete ein Foto von einem Dinner für zwei an einem Wohnzimmertisch. Dabei waren auch frisch manikürte Hände einer dunkelhaarigen Frau zu sehen: Lili Paul.

Dominic Thiem Steckbrief:

Geburtsort: Wiener Neustadt



Geburtstag: 03.09.1993



Sternzeichen: Jungfrau



Größe 185 cm



ATP-Platzierung: 3 (KW 20/2020)

Tanzen & heiße Fotos – So eroberte Lili Thiems Herz

Nach der Trennung von (Tennis-)Partnerin Kiki Mladenovic (2019) und dem Sommer-Flirt mit Chiara Pisati hat Lili Paul jetzt Thiems Herz im Sturm erobert.

Die Tochter von Zirkus-Chef Bernhard Paul ist für Thiem ein echtes Ass. Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert sie mit den Artisten des Circus Roncalli. 2013 wirbelte sie als Rollschuh-Akrobatin für die Show Time is Honey durch die Manege. 2018 bezirzte sie am Dresdner Opernball, 2019 war sie ein Engel am Life Ball und 2020 gewann sie die 13. Staffel von Let’s Dance und damit wohl auch endgültig die Aufmerksamkeit von Dominic Thiem.

Lili Paul-Roncalli Steckbrief:

Geburtsort: München



Geburtstag: 04.05.1998



Sternzeichen: Stier



Größe: 172 cm



TV-Erfolge: Gewinnerin von "Let's Dance" 2020 - gemeinsam mit Massimo Sinato

Liebe auf Distanz

Bereits ab Donnerstag (14. 1.) wird die junge Liebe auf eine erste Probe gestellt. Thiem jettet wegen den Quarantäne-Auflagen vorzeitig zum ATP Cup nach Melbourne. Seine neue Liebe sieht er dann nur mehr über Skype und natürlich im TV. Am 1. 2. strippt Lili Paul bei der TV-Show Showtime of My Life auf VOX.

Thiem und die schönen Frauen

Von 2015 bis 2017 war Dominic mit Romana Exenberger zusammen

Kiki Mladenovic war von 2017–2019 seine Freundin

