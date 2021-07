Der Impfbus geht auf Tour

Die Corona-Impfung kommt im Sommer direkt zu den Salzburgerinnen und Salzburgern

„Fest steht: Die Vollimmunisierung schützt mich bestmöglich selber vor einem schweren Verlauf und verringert die Wahrscheinlichkeit der Übertragung. Wir möchten daher die Durchimpfungsrate von derzeit 60 Prozent auf 70 Prozent im Herbst steigern“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Viele Aktionen ohne Voranmeldung im Juli und August in allen Regionen werden dazu beitragen. „Vom Sommerkonzert bis zum Fußballspiel, es ist alles möglich“, so Stöckl.

„Wir bleiben dem Credo, dass die Corona-Impfung zu den Menschen kommt, treu“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Hier die Möglichkeiten, sich unkompliziert, regional sowie mit und ohne Voranmeldung im Laufe des Sommers gegen einen schweren Krankheitsverlauf zu schützen und eine Übertragung unwahrscheinlicher zu machen im Überblick:

Impfordinationen und Impfstraßen mit Voranmeldung unter www.salzburg-impft.at oder bei 1450

Wöchentliche Impfaktionen ohne Voranmeldung jeweils in der Stadt Salzburg und in den Bezirken jeweils am Donnerstag und/oder Freitag von 16 bis 20 Uhr. Die genauen Termine und Standorte immer aktuell unter www.salzburg.gv.at/corona-impfung

Mobile Impfmöglichkeiten (Impfbus) ab nächster Woche ohne Voranmeldung, die auch in entlegenere Regionen und Gemeinden kommen können. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben.

Zusätzliche (mobile) Möglichkeiten für Gemeinden und Impfordinationen

Impfen bei Veranstaltungen, vom Leichtathletikwettkampf bis zum Sommerkonzert

Impfangebote für spezifische Gruppen, zum Beispiel Personen mit Migrationshintergrund. „Hier arbeiten wir eng mit den Vereinen und Einrichtungen zusammen, informieren in mehreren Sprachen und wollen ganz einfach Barrieren überwinden“, so Stöckl. Zum Beispiel finden in der Alif-Moschee in Hallein-Neualm (Freitag, 16. Juli, 14.30 bis 17 Uhr) und im Büro für interkulturelles Zusammenleben in Hallein (Freitag, 23. Juli, 14.30 bis 17 Uhr) zwei Impftermine statt.

Holzer: „Der Bedarf ist da.“

Die Corona-Impfung im Laufe des Sommers wird weiter mit Voranmeldung und auch ohne möglich sein. „Offenbar ist der Bedarf für einen freien Zugang da. Bisher haben das bei drei Terminen rund 1.600 Personen genutzt. Wir wollen daher auch dort, wo es räumlich möglich ist, die Infrastruktur unserer bestehenden Teststraßen in den Bezirken nutzen und Impfungen anbieten“, so Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Weitere Termine diese Woche

Stadt Salzburg, Kongresshaus: Donnerstag, 15. Juli, 16 bis 20 Uhr. Impfstoff Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahre

Impfstraße Zell am See, HAK, Karl-Vogt-Straße 21, Donnerstag, 15. Juli, 16 bis 20 Uhr, Impfstoff Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahre

Es werden Zählkarten ausgegeben, damit niemand umsonst warten muss

Weitere Termine und Impfaktionen immer aktuell unter www.salzburg.gv.at/corona-impfung, auch die Gemeinden und Veranstalter werden informieren.

Gute Gründe für die Impfung

Bestmöglicher Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und Long Covid

Entlastung des Gesundheitssystems

Nach derzeitigem Kenntnisstand Senkung der Wahrscheinlichkeit einer Übertragung (geringere Viruslast)

Besserer Schutz vor Mutationen wie die Delta-Variante bei Vollimmunisierung



Quelle: Land Salzburg