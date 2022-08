Das letzte Rätsel der Festung

Antenne Salzburg hören, mitraten und 10.000 Euro für das Bauzentrum Hannak gewinnen.

Wir wissen WO der Gegenstand ist. Ihr müsst uns nur sagen WAS der Gegenstand ist. Das ist unser aktueller Hinweis: wer den Gegenstand errät -> gewinnt 10.000 Euro Gutscheine für das Bauzentrum Hannak für Türen, Böden, Fliesen oder was ihr sonst noch zum Bauen braucht.

Übrigens: der Gegenstand ist einmal in der Zisterne der Festung Hohensalzburg zu sehen. Und gleichzeitig einmal im Schauraum im Bauzentrum Hannak.

Ab Montag täglich von 6h bis 18h Lösen und 10.000 Euro für das Bauzentrum Hannak gewinnen.

Ihr könnt 3 Mal Täglich von 6h bis 18h Lösen und gewinnen.