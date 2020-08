Das ist der neue Bundesliga-Spielplan

Der Start der 2020/21 erfolgt wieder mit einem Eröffnungsspiel, das wie schon in den beiden Vorjahren separat am Freitag gespielt wird. Dieses Mal matchen sich der LASK gegen die FK Austria Wien am Freitag, den 11. September um 20:30 Uhr zum Auftakt. Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie im Vorjahr ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl nach der letzten Herbstrunde ausgewählt. Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag bzw. in den beiden „englischen Runden“ im Frühjahr 2021 am Dienstag und Mittwoch statt.



