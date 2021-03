Das Antenne Salzburg Osterkörberl

Gemeinsam mit Forum 1 füllen wir dein Osterkörberl!

Wir verlosen das beste Ostergeschenk aller Zeiten:

Ein Osterkörberl, gefüllt mit Gutscheinen vom Forum 1!

Ruf an und mach mit, bei Kathis großartigem Witzespiel, vom 29. März bis 01. April, in der Morningshow.

Errate Kathis Flachwitze und gewinne Gutscheine vom Forum 1, im Wert von je € 100,00.

Einlösbar in allen 50 Shops, Gastronomie-und Dienstleistungsbetrieben.

Der Mix aus außergewöhnlichen Geschäften und Global Playern lässt sich kein zweites Mal so leicht in Salzburg finden.

Entdecke jetzt die neuesten Frühlingstrends, beim One-Stop-Shopping direkt am Salzburger Hauptbahnhof.

Da ist für jeden das Richtige dabei!

Jung, urban, sympathisch, Forum 1 - dein Nummer 1 Nahversorger im Zentrum von Salzburg!

Wir wünschen dir viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß beim Shoppen.