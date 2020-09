Corona-Höchstwert in Niederösterreich

In Niederösterreich ist die Zahl der aktuell Corona-Infizierten seit Montagfrüh mit 1.097 vierstellig. Laut dem Sanitätsstab des Landes gab es 181 weitere Fälle binnen 24 Stunden. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom 26. März mit damals 167 übertroffen.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Bundesland ist auf 5.702 gestiegen. 4.495 Personen, um 80 mehr als am Sonntag, galten als genesen, so der Sanitätsstab. Unverändert 110 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 in Niederösterreich zu beklagen. 243.444 Testungen wurden bisher durchgeführt.