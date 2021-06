Urlaubsfeeling gewinnen mit der BRB

Die BRB verlost Guten Tag Tickets, z.B. für den Urlaub in der Natur.



Die Sehnsucht nach der Ferne stillen und sich wie am Meer fühlen? Oder einen Citytrip in eine andere Stadt machen und einfach mal wieder rauskommen? Das wird jetzt ganz einfach. Die Bayerische Regiobahn, kurz BRB, verlost Guten Tag Tickets für zwei Personen. Damit können Sie bequem in den BRB-Zügen zum Tagesausflug z. B. zum Chiemsee oder sogar bis nach München fahren und endlich wieder Urlaubsgefühle erleben. Mehr zur BRB erfahren Sie unter brb.de

Jetzt mitmachen bis 16. Juli 2021 und mit etwas Glück gewinnen.

Gleich Felder ausfüllen und die Eingaben absenden.