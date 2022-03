Baumpflegearbeiten am Treppelweg bei Hagenau

Am Salzach-Treppelweg bei Hagenau werden bis Donnerstag Baumpflegemaßnahmen für mehr Sicherheit durchgeführt.

Beim Umspannwerk Hagenau finden entlang des Treppelweges an der Salzach morgen, Mittwoch, und bei Bedarf am Donnerstag Pflege- und Sicherungsarbeiten für Bäume und Sträucher an der Salzachböschung statt. „Damit halten wir den Treppelweg für Fußgänger und Radfahrer sowie die dort über den Fluss verlaufenden Stromleitungen sicher“, informiert Flussmeister Florian Aigner.

Bei Sturm könnten umstürzende Bäume erheblichen Schaden an den Freileitungen anrichten. „Wir haben deshalb Kontakt mit der Salzburg Netz GmbH aufgenommen, sie lässt die Arbeiten jetzt durchführen“, so Florian Aigner.

Baumfällung nur bei Gefahr

Stadteinwärts bis zur Autobahnbrücke wurden vergangene Woche mehrere Bäume aus Sicherheitsgründen von Totholz befreit. „Für diese Bäume ist eine Erhaltung absolut sinnvoll“, so Aigner weiter. Zwischen der Alterbachmündung und der Stadtgrenze zur Gemeinde Bergheim werden nur dann vereinzelt Bäume gefällt und abtransportiert, wenn sie eine Gefahr für den Rad- und Fußgängerverkehr auf dem Treppelweg sind.

Quelle: Land Salzburg