Mit Sonntag, 2. Mai, 24 Uhr, laufen die Ausfahrtsbeschränkungen für Großarl, Hüttschlag und Straßwalchen wie geplant aus. Darüber informierte heute Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die verschärften Corona-Maßnahmen im Großarltal und in Straßwalchen laufen wie geplant mit 2. Mai aus. Der Vergleich der Sieben-Tages-Inzidenz zeigt, dass die Zahlen seit der Entscheidung für die verschärften, regionalen Maßnahmen mit verpflichtenden Ausfahrtstests bis heute deutlich gesunken sind.

Am 19. April 2021 (8.30 Uhr) – also an dem Tag, an dem die Ausfahrtsbeschränkungen beschlossen wurden – wies Straßwalchen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 645 auf, das Großarltal 700. Mit Stand heute, 8.30 Uhr, steht Straßwalchen bei 348, das Großarltal bei 277.