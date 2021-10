Ausfahrtsbeschränkungen auch für Adnet

Ausfahrt für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete ab 20. Oktober

Aufgrund von stark steigenden Corona-Infektionen werden mit kommenden Mittwoch, den 20. Oktober, in Adnet Ausfahrtsbeschränkungen verhängt. Diese Maßnahme wurde vom Land Salzburg in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden sowie dem Bürgermeister getroffen. Nach Annaberg-Lungötz und St. Koloman die dritte Tennengauer Gemeinde, in der durch viele Corona-Neuinfektionen zusätzliche Maßnahmen nötig sind.

Hier die Eckpunkte zu den verschärften Maßnahmen in Adnet (für alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr):

Ausfahrtsbeschränkungen vorerst von 20. Oktober bis 3. November

2,5 G-Regel (vollimmunisiert, genesen oder PCR-getestet (72 Stunden gültig)

Polizei kontrolliert die Ausfahrtsbeschränkungen

Zusätzliche Testmöglichkeit

Zusätzliche Impfaktion

Verstärkte Kontrollen der Quarantänebestimmungen

Ausgenommen von der 2,5 G-Regel ist der Güterverkehr sowie die Durchreise

Auer: „Gemeinsam Neuinfektionen vermeiden.“

Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer rief in einer ersten Stellungnahme am Montag zum Impfen auf: „Die Ausfahrtsbeschränkungen waren unvermeidbar durch die hohen Zahlen. Ich appelliere jetzt noch einmal an alle, sich an die Bestimmungen zu halten und vor allem sich impfen zu lassen, die Möglichkeiten dafür sind zahlreich. Nur so schaffen wir das gemeinsam.“

Inzidenz über 1.000

Die 7-Tage-Inzidenz in Adnet beträgt laut Landesstatistik (Stand 18.10, 8.30 Uhr) 1.116 mit 51 aktiv infizierten Personen, 41 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen. Das dynamische Infektionsgeschehen in Adnet sowie derzeit im Tennengau wirkt sich auf die Entwicklung im ganzen Bundesland aus. Sieben der neun Gemeinden im Tennengau weisen eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 400 auf. 53,4 Prozent der Bevölkerung in der Gemeinde ist bisher vollimmunisiert, 61,4 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahre. Das liegt in beiden Fällen unter dem Landesschnitt mit 59,1 Prozent beziehungsweise 65,8 Prozent.

Test- und Impfmöglichkeiten in Adnet

Neben den zahlreichen Möglichkeiten im ganzen Bundesland zum Impfen und Testen werden diese in Adnet noch einmal verstärkt. Sobald sie feststehen, werden sie an dieser Stelle ergänzt – so wie weitere Impfaktionen.