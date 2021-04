Auch bei Hausärzten mit Hausapotheke

Umfangreiches und regionales Angebot wird so noch einmal ausgebaut.

Das kostenlose Testnetz auf das Corona-Virus in ganz Salzburg wird jetzt noch dichter. „Auch bei derzeit 31 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die über eine Hausapotheke verfügen, ersetzt der Bund in Zukunft die Kosten für den Corona-Schnelltest. So können wir das Angebot noch einmal erweitern und das Netz der Möglichkeiten noch dichter machen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Kostenlose und unkomplizierte Corona-Schnelltests, um auch infizierte Personen ohne Symptome zu erkennen und die Ansteckungskette so zu unterbrechen: In Salzburg geht dieses Konzept gemeinsam mit der fortschreitenden Impfung sowie intensivem Contact Tracing auf. „Der Bund ersetzt ab sofort auch die Kosten für Corona-Schelltests, die bei Ärzten mit Hausapotheke gemacht werden. Nachdem sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die Ärztekammer und ich seit längerer Zeit vehement dafür eingesetzt haben, dass die Ärzte in die kostenlose Teststrategie eingebunden werden, ist dies ein erster wichtiger positiver Schritt zur nochmaligen Verbesserung des gesamten Angebots“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Quelle: Land Salzburg