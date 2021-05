Am Freitag geht es um 4,5 Mill. Euro

Am Mittwoch gab es keinen Lotto-6er, deshalb jetzt Mega-Jackpot.

Zum vierten Mal in Folge hat es am vergangenen Mittwoch keinen Sechser gegeben, und damit geht es bei der Lotto Bonus Ziehung am Freitag um den vierten Vierfachjackpot des Jahres.Im Rahmen der Ziehung am Freitag geht es um rund 4,5 Millionen Euro.

Und für eine Spielteilnehmerin bzw. einen Spielteilnehmer gibt es am Freitag jedenfalls 300.000 Euro, denn – wie bei den Bonus Ziehungen üblich – werden auch diesmal unter allen mitspielenden Lotto Tipps einmal 300.000 Euro extra verlost.

Zwei Spielteilnehmern gelang am Mittwoch ein Fünfer mit Zusatzzahl.