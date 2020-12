Acht Teststraßen starten am Montag

Gewissheit über den eigenen Corona-Status haben, Freunde und Verwandte gerade zu den Weihnachtsfeiertagen vor Ansteckung schützen. Das ermöglichen Land Salzburg und Rotes Kreuz ab Montag, den 21. Dezember. „Zu Weihnachten werden viele, wenn auch im engsten Kreis, ihre Liebsten treffen und gemeinsam Zeit verbringen. Damit das in möglichst sicherem Rahmen erfolgen kann, bieten wir jedem die Möglichkeit sich kostenlos und rasch testen zu lassen“, kündigen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl an. Alle Informationen auf einen Blick.

In allen Bezirken sind ab dem kommenden Montag insgesamt acht Testlokale geöffnet, wo sich die Bevölkerung kostenlos, ohne Anmeldung, unkompliziert und rasch testen lassen kann. „Die rasche Lösung war in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz realisierbar. Die Standorte in allen Bezirken sollen eine möglichst kurze Anfahrt ermöglichen. Ich appelliere, das Angebot anzunehmen, bevor man die Feiertage mit Verwandten und Freunden verbringt, vor allem, wenn es um die Risikogruppen zum Beispiel in den Pflege- und Seniorenwohnhäusern geht“, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Holzer: „Acht Stationen in ganz Salzburg.“

Das Rote Kreuz richtet die neuen Testlokale am Wochenende ein, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer: „Selbstverständlich unterstützen wir die Einrichtung von Corona-Schnelltest-Stationen. An zwei Standorten können wir die Strukturen des Drive-Ins nutzen, dies ist in Schwarzach und Zell am See der Fall. An sechs weiteren, leicht erreichbaren und belebten Orten, errichten wir zusätzliche Teststationen“, so Landesrettungskommandant Anton Holzer. Neu hinzu kommen damit Abstrichmöglichkeiten in der Stadt Salzburg, Eugendorf, im Tennengau, Mittersill und Tamsweg. Die zusätzlichen Testmöglichkeiten werden bis einschließlich 26. Dezember zur Verfügung stehen - ob darüber hinaus, das wird in der kommenden Woche entschieden.

Ergebnisse per SMS

Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests wird per SMS mitgeteilt. Diese Nachrichten aufs Handy enthalten einen Weblink über den man sich eine Bestätigung des Ergebnisses herunterladen und ausdrucken kann. „Insbesondere haben Besucher von Seniorenwohnhäusern nun die Möglichkeit, sich wohnortnah und gratis testen zu lassen. Ich bitte alle, die zu den Feiertagen ihre Verwandten dort besuchen wollen von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen“, betont auch Landeshauptmannstellvertreter Stöckl.

Alle Details zu den Antigenschnelltest-Stationen auf einen Blick