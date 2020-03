Zweites Passamt im Schloss Mirabell

Zehn Jahre gilt ein österreichischer Pass für Erwachsene. Während sich die Neuausstellungen früher über die Jahre verteilt haben, holten sich im Jahr 2000 viele Österreicher*innen noch schnell einen neuen Pass – denn dann kam ein neuer, um einiges teurerer Tarif. Seitdem gibt es alle zehn Jahre eine neue Pass-Welle in den Passämtern.



Und auch heuer erwarten die Zuständigen der Stadt Salzburg wieder einen intensiven Ansturm. So auch Ressortchef Bürgermeister Harry Preuner: „Wir wissen, was da los ist. Und wir haben uns gut darauf vorbereitet. Heute Dienstag, 3. März, eröffnen wir im Schloss Mirabell zusätzlich zu unserem Passamt das Passamt 2. Hier können wir an bis zu drei weiteren Schaltern Kund*innen betreuen. Knapp 30.000 Pässe und Personalausweise können damit zügig, kundenfreundlich und serviceorientiert bearbeitet werden.“

Bitte beachten: Kinderpässe werden in den ersten beiden Lebensjahren für zwei Jahre und ab dem 2. bis 11. Lebensjahr für fünf Jahre ausgestellt. Ab dem 12. Lebensjahr des Kindes ist der Pass zehn Jahre gültig.



Damit alle Anträge der Reihe nach bearbeitet werden können, müssen sich Kund*innen erst einmal im „gewohnten“ Passamt 1, Schlosshof links, Eingang 2, anmelden und erhalten hier „ihre“ Nummer. Auf einem Bildschirm im Wartebereich wird diese Nummer aufgerufen – mitsamt der Angabe des zugeteilten Schalters:

Die Schalter 1 bis 7 befinden sich im Passamt 1.

Die Schalter 10, 11 und 12 befinden sich im Passamt 2, Eingang 11/EG, Zimmer 025, nur ein paar Schritte über den Schlosshof entfernt.

Beide Passämter haben barrierefreie Zugänge.



Ein Antrag dauert im Schnitt etwa zehn Minuten – für Familien sind entsprechend längere Zeiten einzuplanen. Unser Tipp: Wer auf Nummer Sicher gehen und lange Wartezeiten vermeiden will, kann sich online auf „www.stadt-salzburg.at/passtermin“ einen Wunsch-Termin selbst eintragen.

In der weiteren Bearbeitung gehen dann alle Anträge gleich schnell. Auch bei großem Andrang werden alle Pass-Anträge wie gewohnt binnen einer Woche (Produktion in der Österreichischen Staatsdruckerei) erledigt.



Und wenn trotz dieses tollen Service-Angebotes bei Antritt einer Reise der Pass dennoch abgelaufen ist, stellt das ambitionierte Team auch außerhalb der Öffnungszeiten einen Notpass aus. Nicht nur dafür gibt es von den Kund*innen Jahr für Jahr verdiente Bestnoten für Salzburgs Pass-Service.



Öffnungszeiten:

Mo-Do, 7.30 - 16 Uhr

Fr 7.30 - 13 Uhr



Pass-Service:

Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg

E-Mail: passamt@stadt-salzburg.at

Online-Termin: www.stadt-salzburg.at/passtermin

Pass-Service-Hotline: 0662 8072 3570

Quelle: Stadt Salzburg