Zwei Verletzte bei Forstunfällen

Tamsweg/Abtenau. Im Thomatal (Lungau) stürzte am Dienstag ein 28-jähriger Holzarbeiter mit einem 19 Tonnen schweren Bagger ab. In Abtenau (Tennengau) wurde am Mittwoch ein 51-jähriger Landwirt von einem acht Meter langen Baumstamm eingeklemmt.



Der 28-Jährige, der nach dem Absturz selbstständig aus dem Bagger steigen konnte, wurde von Arbeitskollegen ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Dem Landwirt eilten Familienmitglieder und Nachbarn zu Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg.