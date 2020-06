Zwei Schwerverletzte

In den Morgenstunden des 25. Juni 2020 zeigten Familienmitglieder per Notruf bei der Polizei an, dass ein 36-jähriges männliches Familienmitglied in einem Einfamilienhaus in Salzburg-Leopoldskron durchdreht. Eine Polizeistreife begab sich unverzüglich zum Einsatzort und kam vor dem Haus mit dem Täter in Kontakt. Bei diesem Täterkontakt im Garten bzw. im Zugangsbereich vor dem Haus, ergab sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Täter und einem der Polizisten. Daraus resultierte ein Schusswechsel, wobei der Polizist Schussverletzungen im Bereich des Armes erlitt. Der sichernde Kollege erwiderte das Feuer auf den Täter und konnte dadurch dessen Angriffsfähigkeit beenden. Der Täter wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräften mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, wo er derzeit operiert wird. Der Polizist befindet sich unbestimmten Grades verletzt im Unfallkrankenhaus Salzburg und wird dort operiert. Das Landeskriminalamt Salzburg führt die Ermittlungen vor Ort durch. Der Schusswaffengebrauch wird, gemäß Regelung des Bundesministeriums für Inneres, vom Landeskriminalamt Vorarlberg ermittelt.

Quelle: LPD Salzburg