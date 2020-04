Zoo Salzburg öffnet wieder

Nach den am Dienstag, 28. April 2020, bekannt gegebenen Vorgaben des Bundes öffnet der Salzburger Zoo am 15. Mai seine Pforten wieder für Besucherinnen und Besucher. Zunächst jedoch eingeschränkt auf die Bereiche unter freiem Himmel. Affenhaus & Co dürfen erst am 29. Mai wieder besichtigt werden.



Die Öffnungen werden entsprechend der bis dahin vorliegenden Rechtslage umgesetzt, heißt es von Geschäftsführerin Sabine Grebner und dem städtischen Krisenstab.

Quelle: Stadt Salzburg