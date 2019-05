In Annaberg gibt es nun einen Verdachtsfall. In der Nähe eines Wohnhauses wurde ein 3-jähriger Rehbock gerissen. Für die Bewohner ist die Sache eindeutig – ein Wolf war am Werk. Auch für Gemeindejäger Albert Moser deutet alles auf eine Wolfsattacke hin. Der Fall ist dem Wolfsbeauftragten Hubert Stock bekannt, laut den Experten des Landes wird in diesem Fall von keinem Wolfsangriff ausgegangen.

Jetzt spielt HANSON MMM BOP Nächster Song AVICII feat. ALOE BLACC / S.O.S