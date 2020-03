Wir kriegen das gebacken!

Unsere Filiale in Bergheim hat jeden Tag von 6-15 Uhr geöffnet.



Die BROTBOX enthält von uns frisch zusammengestellte Backwaren, die Sie nach Anleitung einfrieren können und an beliebigen Tagen selbst aufbacken können.



Diese können Sie ganz einfach am Vortag (von 6-15 Uhr) per Telefon unter der Nummer 0662/45 20 530 bestellen!



Wir wollen gemeinsam den Einkauf erleichtern, Warteschlangen und Zeiten verkürzen und den Einkauf so kurz wie möglich halten! Wenn Sie also Ihre BROTBOX bei uns bestellen, wird diese für Sie für den nächsten Tag schon hergerichtet.

Genauere Informationen finden Sie unter www.roesslhuber.com