Wie wir wieder urlauben dürfen

Wien. Bis 30. April sind alle Hotels und Pensionen in Österreich behördlich geschlossen. Ab Mitte Mai werden die ersten kleineren Hotels unter bestimmten Auflagen wieder Gäste einquartieren dürfen. Beschränkungen wird es vorerst wohl bei der Gästezahl geben, heißt es aus Tourismus-Kreisen.

Neustart. Fest steht aber: Österreich ist „in“. Bei der Kärntenwerbung werden zwischen 500 und 600 Anfragen pro Tag bearbeitet, so Christian Kresse, der Geschäftsführer. Alle Kärntner Seen sowie das Salzkammergut registrieren eine starke innerösterreichische Nachfrage. Auch haben die wenigsten deutschen Stammgäste (60 Prozent in Kärnten) bisher ihre Buchungen storniert.

Gewartet wird darauf, dass die Grenzfrage Deutschland-Österreich gelöst wird und ein Zeitplan vorliegt: Für die Kärntner Hotellerie wäre ein „Neustart“ zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai am besten.

Bis dahin müssen zumindest alle Verordnungen stehen: Wie sieht es mit Maskenpflicht aus, welche Regeln gibt es für ein Frühstücksbuffet, gibt es Beschränkungen bei der Gästezahl.

503.449 Mitarbeiter waren 2019 zumindest wenige Tage im Tourismus beschäftigt, die Wertschöpfung betrug 59 Milliarden, 152,7 Millionen Nächtigungen gab es 2019.

Deutsche dürfen zu uns – aber wir nicht nach Kroatien ans Meer?