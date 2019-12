Wie schmückt ihr euren Baum?

Bald ist es soweit und der große Tag kommt wo das Christkind eines jeden Hauses den Christbaum schmückt. Wir haben uns angesehen wer beim Weihnachtsschmuck was kauft und was die Trends für das heurige Jahr sind. Vorwiegen haben wir uns am Christkindlmarkt in Salzburg umgehört welche Dekoration für den Christbaum bei den Leuten schließlich am Beliebtesten ist.

Estefania Landeitag, Verkäuferin: "Rot, weiß, creme, grün, ja und viel Natur. Also auch getrocknetes Obst zum Beispiel irgendwie draufhängen, kleine gestrickte Menschen und viele Holzsterne."

Christina Renzl, die Inhaberin des Salzburger Blumenschlössls darüber, welcher Stil heuer angesagt ist: "Von modern bis klassisch, edel, nostalgisch ist alles dabei. Es ist ja wichtig, dass man seinen eigenen Geschmack in dem Baum widerspiegelt, weil man soll ja wenn man hinschaut Freude daran haben."