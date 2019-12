Wie mache ich alles richtig?

Der 21. Dezember symbolisiert auch den Auftakt der Raunächte. Wir alle kennen ja den Brauch des „Räucherns“. Wir haben uns einmal bei der Salzburger Räucherexpertin Barbara Haider-Rauter erkundigt, sie betreibt ja auch einen eigenen Shop das Avalon in Salzburg, wie man richtig räuchert bzw. was man dazu alles braucht.

Barbara Haider-Rauter: „Man muss es zuerst reinigen das Haus oder die Wohnung. Das heißt putzen zuerst einmal. Wenn ich ein Haus habe heißts, ich fang im Keller an und gehe bis zum Dachstuhl hoch. Ich gehe in einen Raum hinein, ich mache alles zu, also die Fenster und die Türen. Mit diesem Rauch der da erzeugt wird von dem Räucherwerk gehe ich dann durch und bringe diesen Rauch überall hinein in den Raum. Also das heißt in alle Ecken, in die Kästen und unter das Bett und dann lüfte ich diesen Raum und dann gehe ich erst zum nächsten Raum weiter.