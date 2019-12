Wie läuft Weihnachten bei den Promis?

Antenne Salzburg hat sich angesehen wie zahlreiche Prominente im schönsten Bundesland Österreichs Weihnachten feiern und verbringen.

Wie sieht Weihnachten bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer aus: "Das ist ein Familienfest bei uns. Im Mittelpunkt steht die Familie und unser kleiner Sohn und meine Mutter, meine Schwiegereltern und in diesem Kreis feiern wir. Ganz gemütlich essen wir zusammen, es gibt Bescherung, wir lassen es uns einfach gut gehen und genießen den Abend."

Die Sportler hingegen versuchen die trainingsfreie Zeit die sie über Weihnachten haben bestmöglich zu nutzen. Anna Veith beispielsweise: "wir in der Familie wichteln immer. Das finde ich sehr spannend, weil so bekommt jeder ein Geschenk und das kommt von Herzen. Da kann man sich dann was besonderes überlegen." Bei den Fußballern und Kapitän des FC Red Bull Salzburg braucht es zu Weihnachten unbedingt genügend Schnee, Kekse, einen geschmückten Weihnachtsbaum und eine gute Stimmung mit der Familie.