An diesem Wochenende gehen die alpinen Herren beim Weltcup in Adelboden an den Start. In der Schweiz stehen mit Riesenslalom und Slalom zwei Technikbewerbe auf dem Programm.

Rund 20.000 Fans im Hexenkessel am Chuenisbärgli werden Marcel Hirscher und Co. zujubeln. Der Annaberger ist in Adelboden mit insgesamt sieben Siegen und vierzehn Podestplätzen in Riesentorlauf und Slalom erfolgreichster Athlet. Das ÖSV Aufgebot für dieses Wochenende stellt sich wie folgt zusammen: