Weißt du wirklich alles darüber?

Das Glühwein dick macht ist leider kein Mythos sondern die traurige Wahrheit. Nicht umsonst schmeckt der Glühwein so schön süß. In dem heißen Getränk sind 16 Stück Würfelzucker. Eine „gesündere“ Alternative wäre der Glühmost. Der hat im Vergleich dazu nur 7 Stück Würfelzucker. Ein anderer Mythos besagt, dass Glühwein nicht so viel Alkohol enthält da er verkocht wird. Dass ist teilweise richtig, denn wenn der Glühwein zu stark erhitzt wird verkocht der Alkohol und die Gewürze schmecken bitter. Das Glühwein in diesen kalten Tagen wärmt ist ein hübscher Mythos.

Für den Glühwein gilt genau das gleiche wie für alle anderen alkoholischen Getränke. Der Alkohol geht in den Kopf und wir nehmen die Kälte nicht mehr so wahr. Aber durch den Alkoholgenuss werden wichtige Gefäße stark verkleinert und die Gefahr zu erfrieren steigt damit.