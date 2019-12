Weihnachtsgeschäft läuft gut

Das vierte Adventwochenende steht vor der Tür und damit auch ein sehr einkaufsreiches Wochenende für alle Einkaufszentren in Salzburg. Gute Nachrichten gibt es dazu aus dem stationären Handel, hier haben sich die optimistischen Prognosen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft bis jetzt bestätigt. Europark Center Manager, Manuel Mayer bestätigt die gute Bilanz im Interview dazu:

Die Tendenz stimme also, kurz vor dem Finale im Weihnachtsgeschäft, so Mayer. Gerade jetzt könne der stationäre Handel seine Stärken ausspielen, da die Kunden ihre Ware hier gleich mitnehmen können. Es gibt im Gegensatz zum Online-Geschäft keine Unsicherheit, ob die Ware noch ankomme. Auffallend sei auch, dass Kunden die günstigen Angebote rund um den Black Friday eher für den eigenen Bedarf genutzt haben. Geschenke wurden erst in den Wochen danach besorgt. Damit steigt die Nachfrage nach hochpreisigen und hochqualitativen Produkten, so Mayer.

Also falls Sie ihre Weihnachtsliste noch nicht abgearbeitet haben, sie sind nicht allein und die lokalen Geschäfte warten mit offenen Türen.