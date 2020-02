Valentinstag im Domquartier

Eine sinnliche Führung mit musikalischen und kulinarischen Verführungen. Im Domquartier gibt es die Möglichkeit bei einer Führung durch die wunderschönen Prunkräume der Residenz die sinnlichen Seiten des DomQuartiers. Ein begleitendes musikalisches Rahmenprogramm entführt Sie ins Reich der Klänge. Ganz nach dem Motto „Liebe geht durch den Magen“, werden Sie im Anschluss im Terrassensalon des DomQuartiers mit kulinarischen Genüssen verwöhnt. Beginn ist am Valentinstag um 15:00 Uhr.

Dinner for 2 in Love

Im Casino Salzburg gibt es die Möglichkeit mit einem „Dinner for 2 in Love“ im mit 2 Hauben gekrönten Cuisino Restaurant Salzburg den Valentinstag zu feiern. Das Valentinstag Menü zum Preis von nur 69,- Euro pro Person beinhaltet:

4-Gang Menü

Ein Glas Frizzante, Orangensaft oder Mineralwasser an der Casino Bar

4 Glücks-Jetons und die Chance auf € 7.777,-

sowie 20,- Euro in Begrüßungsjetons. So können Sie den Abend zu zweit spannend ausklingen lassen.

4 U 2 – Life Love Balance

Am Valentinstag ab 19:00 Uhr gibt es beim Bildungszentrum St. Virgil eine Veranstaltung der besonderen Art. Paare sind willkommen zum Improtheater, Live Musik und 4-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung.

Styling-Lounge im Forum 1

Für jene Damen, die am Abend perfekt gestylt sein möchten, gibt’s am Freitag im Forum 1 die Styling-Lounge, wo man sich gratis von der „Schöner Schulen“-Make up Academy München schminken und natürlich stylen lassen kann.

„Liebesleben der Tiere“ - Valentinsführung für Erwachsene



Am Samstag, 15. Februar 2020 findet im Zoo Salzburg von 14 bis 15.30 Uhr eine spezielle Führung statt.



Um die Aufmerksamkeit des Partners auf sich zu lenken, wird auch im Tierreich intensiv getanzt oder in den höchsten Tönen gesungen. Einige Tiere parfümieren sich ein, andere präsentieren sich in prächtigen Gewändern oder hinterlassen ganz besondere Liebesbotschaften.

Flamingo-Männchen tanzen sich nicht nur mit eleganten Bewegungen in die Herzen der „Auserwählten“, sie tragen sogar eine dicke Schicht Schminke auf. Mäuse-Männchen hingegen haben eine äußerst raffinierte Methode gegen Rivalen entwickelt. Sie legen ihren Weibchen einfach einen „Keuschheitsgürtel“ an.

Bei der Erwachsenenführung anlässlich des Valentinstags gibt es faszinierende Einblicke in das Liebesleben unterschiedlicher Tierarten. Es gibt Erstaunliches zu erfahren, bei welchen Tieren die Damen den Ton angeben, wer scheinbar gänzlich ohne Männer auskommt und welche originellen Wege die Liebe im Tierreich sonst noch geht.