Warten aufs Christkind

Jedes Jahr aufs neue zieht sich der Tag vor der Bescherung. Vorallem Kinder können es meist nicht erwarten, bis der heilige Abend endlich da ist. So kann sich der 24. Dezember schon ziemlich ziehen, wenn man nur zu Hause sitzt und wartet, bis das Fest beginnt. Um dieser Ungeduld aus dem Weg zu gehen, gibt es einige Aktionen in Salzburg, die die Zeit verfliegen lassen. Groß und Klein kommen dabei in den Stunden vor Weihnachten auf ihre Kosten.

Wo es wann, was gibt haben wir für Sie hier zusammengefasst:

Warten auf's Christkind - Familienprogramm im Zoo Salzburg

WO: Zoo Salzburg

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 – Programm von 11:00 bis 15:00 Uhr

Beschreibung:

Der Zoo Salzburg lädt die kleinen und auch großen Besucher ein, den Pflegern zu helfen „Weihnachts-Überraschungen“ für die Tiere zu schaffen, um dem Christkind an seinem großen Tag etwas unter die Arme zu greifen.

Dort werden dann Tannenbäume für Ziegen mit Karotten und Äpfeln geschmückt oder „Weihnachtspackerl“ mit verschiedenen Leckereien für Gepard und Co. gefüllt. So vergeht die Zeit wie im Flug, bis das Weihnachtsglöckchen dann doch endlich läutet!



Programm:

11 Uhr: Zwergziege - Christbaum schmücken mit Kindern

11.30 Uhr: Weißhandgibbon - Weihnachtsüberraschung

12 Uhr: Polarwolf - Weihnachtsüberraschung

13 Uhr: Totenkopfaffe - Weihnachtsüberraschung

13.30 Uhr: Burenziege - Christbaum schmücken mit Kindern

14 Uhr: Pinselohrschwein - Weihnachtsüberraschung

14.30 Uhr: Gepard - Weihnachtsüberraschung

Zusatzinfo:

Keine Anmeldung erforderlich.

Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Am 24. Dezember ist der Zoo Salzburg von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet – letzter Einlass ist um 16 Uhr!

Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Eisarena: Gratis Eislaufen

WO: Eisarena Salzburg

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 10-15 Uhr

Die Zeit vor der Bescherung dauert für Kinder unendlich lange. Große und kleine Kufenfans können in der Eisarena gratis ihre überschüssigen Energien abbauen und die Zeit bis zur Bescherung sportlich verbringen.

Gratis Eintritt

Die Leihgebühr für Schlittschuhe beträgt 3 Euro

Die Einnahmen aus der Leihgebühr und Spenden werden von der Salzburger Sparkasse verdoppelt und kommen der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute.

Very very very very very last Christkkindl-Standing

Von Lindy's Wein- & Apérobar

WO: Kajetaner Platz 3, 5020 Salzburg

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 12:00 bis 17:00

Beschreibung:

Bereits zum 11. Mal veranstaltet Lindy's Wein- & Apérobar am 24.12. ab 12.00 Uhr das traditionelle "Mettenwürstel-Essen" am Kajetaner Platz. Mettenwürstel, Händlmaier-Senf, Steirerkren und frisches Gebäck werden serviert. Zu Trinken gibt es Stiegl Bier, Punsch, Prosecco, Wein und natürlich wieder die Besonderheit "Eierlikör-Spezial" mit Williamsbirne "gepimpt" und serviert im essbaren Waffel-Stamperl. Von 13.15-15:00 gibt es zudem weihnachtliche Melodien von den "Salzachtaler Weisenbläser". Für "Nicht-Mettenwürstel-Freaks" werden auch Frankfurter und Käsedebriziner angeboten. So lässt sich die Zeit bis zum Weihnachtsabend wunderbar vertreiben.

Warten aufs Christkind - Familientag am Flughafen

WO: Flughafen Salzburg

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 10:00 bis 15:00

Beschreibung:

Der traditionelle Familientag findet heuer bereits zum 31. Mal im Amadeus Terminal 2 statt!

Besonderes Highlight:

Familientags-Besucher haben die einmalige Gelegenheit einen Eurowings-Airbus innen und außen zu besichtigen. Stationskapitän Bernhard Dallner und seine Crew werden Fragen beantworten und durch die Arbeitswelt einer Flugzeug- Crew führen. Tickets dazu gibt es nicht zum Kaufen, sondern diese werden auf der Salzburg Airport Facebook-Seite sowie direkt am Familientag verlost.

Was gibt es sonst noch alles bei uns zu erleben:

• Weihnachtskino

• Süßes vom Weihnachtsmann, Engel und Haribo-Bär

• Kasperltheater & Zauberclown

• Hüpfburg von Raiffeisen

• Friedenslicht aus Bethlehem, Pfarre Maxglan

• Flugsimulator, SCE System Engineering GmbH

• Segelflieger, Luftsportverband Salzburg

• Basteln mit den Maxglaner Pfadfindern

• Info-Stand, Airport & Fanclub

• Gerätschaften des Flughafens und Feuerwehr

• Bobby Car, Verkehrstraining für Kids

• Maltische Stabilo, Bioblo-Bauklötze

• Nostalgie-Karussell

• Spielstationen Lego und Play-Doh

• Tombola, DC 3 Dakota Club

• WOW Events

• Rundflüge mit S-Air

• Late-Christmas-Shopping im Heinemann Duty Free Shop

• Flughafenführungen im modernen Reisebus

• Kutschenrundfahrten im Freigelände

• Köstliches Essen serviert der Gastropartner Meet & Eat im „SalzBurger“

Zusatzinfo:

Gratis Parkplätze am Flughafen! P3 + Parkhaus!

Warten auf das Christkind in der Stiegl-Brauwelt – für Jung und Alt WO: Stiegl-Brauwelt WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 10:00 bis 14:00 Beschreibung: Mit Spiel, Spaß und Spannung wird hier den Kleinen das Warten auf das Christkind. Die Kinder können sich an mehreren Bastelstationen kreativ austoben und gespannt das Sindri-Puppentheater um 11, 12 und 13 Uhr verfolgen (freie Platzwahl). In der Brauwelt-Gastronomie werdet ihr mit weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnt. Zusatzinfo: Eintritt frei, Brauwelt-Gastronomie ab 15 Uhr geschlossen

Warten aufs Christkind - die Eisprinzessinen kommen

Von Hellbrunner Adventzauber und Cleverly

WO:Hellbrunner Adventzauber

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 11:00 bis 14:00

Beschreibung:

Der 24.12. steht beim Hellbrunner „Warten aufs Christkind“ wieder ganz im Zeichen der Kinder: Last-Minute-Brief ans Christkind schreiben, Würstlgrillen am Lagerfeuer, noch ein paar Kekserl backen oder eine Fahrt mit dem Wichtelzug, all das kann man an Heilig Abend dort erleben. Zudem kann man heuer wieder die Eisprinzessinnen treffen. Anna, Elsa und ihrem Freund dem Schneemann kann man von 11:00 bis 13:00 Uhr ganz nah sein und unvergessliche Erinnerungsfotos mit den Dreien machen.

Themenführung: Eingeschneite Albträume WO: Museum der Moderne Salzburg WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 11:00 bis 12:30 Beschreibung: Wer sich zu Weihnachten spontan noch selber ein Geschenk machen möchte hat die Möglichkeit an einer Führung durch die Ausstellung "A Mind of Winter. Walter Martin & Paloma Muñoz" teilzunehmen. Gemeinsam mit einer Kunstvermittlerin taucht man dabei in die Welt der schaurig-schönen Schneekugeln und anderen Werkgruppen hinein. Bis Mittag ist das ein toller weihnachtlicher Zeitvertreib bis das Christkind kommt. Eintritt: Museumsticket + € 2

Warten auf das Christkind – in der Kartworld Salzburg

WO: Kartworld Salzburg

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 10:00 bis 16:00

Beschreibung:

In der Kartworld Salzburg macht das Warten auf das Christkind am 10:00 bis 16:00 Uhr richtig Spaß‼



Sonderaktion Doppelturn um € 15,00 für ALT & JUNG und die

Mädels fahren gratis!



Es wird auch mit den Mini -Karts gefahren. (Ab120cm Körpergröße )



RESERVIERUNG IST ERFORDERLICH - 0662 648035

Warten auf´s Christkind - Nostalgiefahrten im Advent der Salzburger Lokalbahn

Von Salzburg AG Obus & Lokalbahn

WO: Lokalbahn von Salzburg bis zum nördlichen Flachgau

WANN: Dienstag, 24. Dezember 2019 von 09:15 bis 11:30

Beschreibung:

Wer möchte sich nicht einmal in ein Wintermärchen entführen lassen und sich auf eine Reise durch den Winter begeben?

Die Nostalgiefahrten am Heiligen Abend sind ein besonderes Erlebnis. Denn im Christkindlexpress gibt es eine kleine Überraschung für alle, die das ganze Jahr über brav waren. Von Salzburg bis Ostermiething: Reist jetzt mit uns durch den nördlichen Flachgau und steigt ein in die historischen, bis zu über 100 Jahre alten Oldtimergarnituren der Salzburger Lokalbahn.

Fahrten am 24. Dezember:

Friedenslichtexpress um 9.15 Uhr (Nostalgiefahrzeuge) (- Die Fahrt ist bereits ausgebucht!)

Christkindlexpress 1 um 11.15 Uhr (Nostalgiefahrzeuge)

Christkindlexpress 2 um 14.15 Uhr (Nostalgiefahrzeuge)

Gruber Mohr Gedenkzug um 15.15 Uhr (Moderne Triebwagen)

Fahrkarten sind im Zug bei den Zugbegleitern erhältlich. EUR 12,00 für Erwachsene / EUR 6,00 Kinder (6 - 15 Jahre).

Reservierung unbedingt erforderlich.