Unterwegs bis zum Dreikönigstag

Bis zum 06. Jänner sind die Sternsinger noch in ganz Salzburg unterwegs. Caspar, Melchior und Balthasar singen mit ihrem Sternträger traditionell das neue Jahr ein. 10.000 Kinder und Jugendliche sind jedes Jahr mit ihren Begleitern im Bundesland Salzburg unterwegs. Insgesamt werden in Österreich 420.000 Kilometer von den Sternsinger beschritten. Das ist die ungefähre Strecke die es braucht um den Erdball 10mal zu umrunden. Das Spendengeld kommt auch heuer 500 Projekten zugute. Der heurige Schwerpunkt liegt in Kenia. Von der Jungschar Salzburg Wolfgang Hammerschmid:

„Heuer ist ganz speziell ein Projekt im Fokus und zwar in Kenia in Afrika. In der Hauptstadt Nairobi wird für Straßenkinder gesammelt und zwar leben da sehr viele Kinder auf der Straße und haben kaum Zukunftsaussichten und da wird einfach angesetzt, dass die Kinder nicht betteln, Schuhe putzen oder Müll sammeln müssen, sondern dass sie eine Chance haben.“

Im letzten Jahr wurden allein in Salzburg rund 1,9 Millionen € gesammelt. Österreichweit waren es über 17,6 Millionen Euro. Noch bis 6.Jänner, sind die Sternsinger unterwegs.