Thiem stürmt ins Halbfinale

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich zum zweiten Mal nach 2017 für das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona qualifiziert. Der 25-jährige Weltranglisten-Fünfte besiegte am Freitag den Argentinier Guido Pella nach 1:40 Stunden und einer Leistungssteigerung im 2. Satz mit 7:5,6:2. Thiem trifft nun am Samstag (nicht vor 16:00 Uhr) auf Lokalmatador und "Sandplatzkönig" Rafael Nadal.

Der in der Hauptstadt Kataloniens als Nummer drei gesetzte Thiem steht damit vor seinem zwölften Duell mit dem 32-jährigen Spanier, der dort bereits elfmal triumphiert hat und die mit 2,6 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren gewonnen hat. Sollte sich Thiem zum vierten Mal gegen Nadal durchsetzen, träfe er auf den Sieger des zweiten Halbfinales, das zwischen dem Japaner Kei Nishikori und Daniil Medwedew aus Russland steigt.