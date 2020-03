Tennis-Team kämpft heute ums Finale

Heute steigt in Premstätten der Tennis-Länderkampf gegen Uruguay. Die Halle, in der auf Hartplatz gespielt wird, hat Platz für 5.000 Fans. Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek muss bei der Quali für das Finale in Madrid (23.-29.11.) zwar auf Dominic Thiem (ATP-3.) verzichten, kann aber sonst aus dem Vollen schöpfen.

"Junge Wilde" im Einzel - "Tennis-Opas" im Doppel

Mit Dennis Novak (ATP-85.) und Jurij Rodionov (ATP-168.) hat Koubek zwei junge Spieler, die mit ihrem jeweiligen Karriere-Bestwert in der Weltrangliste nach Graz gekommen sind. Im Doppel setzt der 43-Jährige auf das routinierte Duo Oliver Marach & Jürgen Melzer. "Ein Weltgruppen-Sieg war schon immer mein Ziel. Als Spieler ist es mir nicht gelungen. Als Captain bin ich guter Dinge, dass es sich ausgehen wird", zeigte sich Koubek zuversichtlich.

Rodionov statt Ofner

Der erst 20-Jährige Rodionov bestreitet gegen den Uruguay-Star Pablo Cuevas das zweite Einzel (ab ca. 16:30 im oe24-LIVE-Ticker). Davor trifft Dennis Novak ab 15.00 Uhr auf Martin Cuevas. “Er ist in einer guten Form und hat Selbstvertrauen”, begründete Koubek den Vorzug von Rodionov gegenüber dem Steirer Sebastian Ofner. Beide kamen nach einer Serie von Hartplatz-Challengern in Übersee in die Steiermark, Rodionov agierte da mit zwei Titeln und einem Halbfinale aus vier Turnieren aber weitaus erfolgreicher.

“Ich werde alles geben für Österreich, ich bin in einer guten Form”, ließ Rodionov keinen Zweifel daran, dass er in der Steiermarkhalle seinen ersten Davis-Cup-Sieg feiern will. Seine bisher einzigen beiden Einsätze hatte er vor einem Jahr in Salzburg gegen Chile, als es auch aufgrund seiner beiden Niederlagen nur zu einem 2:3 reichte. Nun ist wieder Madrid das große Ziel, diesmal fühlt sich die rot-weiß-rote Crew gut gerüstet.

Thiem drückt Daumen in Indian Wells

Mit Dominic Thiem fehlt unser Superstar. Die Nummer 3 der Welt flog nach dem Turnier in Rio gleich in die USA, um sich dort auf seine Titelverteidigung in Indian Wells zu konzentrieren. Heute drückt er aus Übersee die Daumen.

Das Team von Uruguay ist bereits seit vergangener Woche in der Steiermark. Ihre Hoffnungen liegen vor allem auf Pablo Cuevas (ATP-60.). Unsere Tennis-Asse brauchen nur drei Siege für die große Final-Party in Madrid, wenn es erneut zwischen 18 Ländern um den Davis-Cup-Titel geht. Titelverteidiger Spanien, die übrigen 2019-Halbfinalisten Kanada, Großbritannien und Russland sowie jeweils per Wildcard Frankreich und ATP-Cup-Gewinner Serbien haben ihr Ticket bereits sicher.

Davis-Cup-Programm:



Fr., 6. März: 2 Einzel ab 15 Uhr

Sa., 7. März: 1 Doppel, 2 Einzel (wenn nötig) ab 13 Uhr