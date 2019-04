Tennis-Ass Thiem beim Training mit Barca-Stars

Vor seinem ersten Spiel beim ATP-Turnier in Barcelona hat sich Österreichs Tennisstar Dominic Thiem beim Training des FC Barcelona blicken lassen. Der spanische Fußball-Meister veröffentlichte am Sonntag via Twitter Fotos, auf denen der Niederösterreicher gemeinsam mit dem Deutschen Alexander Zverev die Barca-Profis Sergio Busquets und Sergi Roberto begrüßt.



Außerdem posierte das Tennis-Duo gemeinsam mit Luis Suarez im Fitnessraum des Trainingszentrums sowie mit einem Großteil der Mannschaft auf dem Rasen des Ciutat Esportiva, wo der La-Liga-Tabellenführer seine Einheiten absolviert.



Thiem startet wohl am Mittwoch in der zweiten Runde ins ATP-Turnier, Gegner ist entweder der Japaner Yoshihito Nishioka oder Hyeon Chung aus Südkorea.

???? Thanks for your visit! pic.twitter.com/4oUQDyRyxy — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2019