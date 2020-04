Tauernschleuse nimmt wieder Betrieb auf

Die zuletzt geäußerten Ängste um eine Wiederaufnahme des Betriebs der ÖBB-Tauernschleuse zwischen Böckstein in Salzburg und Mallnitz in Kärnten nach der Corona-Sperre dürften am Mittwoch zerstreut worden sein. Der Betrieb der Autoverladung durch den Bahntunnel werde mit 4. Mai wieder "im gewohnten Takt", sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums auf Anfrage der APA.

Der Bürgermeister von Bad Gastein, Gerhard Steinbauer, befürchtete, dass die Einstellung der Autoverladung Mitte März wegen der Quarantäne im Gasteinertal als Vorwand für ein dauerhaftes Aus dienen könnte, berichteten die "Salzburger Nachrichten" und die "Kleine Zeitung" am Mittwoch. Denn nach Ende der Sperren wurde zwar der Verkehr mit den Personenzügen wieder aufgenommen, die Autozüge fuhren seither aber nicht. Die Ortschef der Anrainergemeinden betonten auch, wie wichtig die Schleuse für Pendler etwa aus dem Mölltal im Bezirk Spittal in Kärnten sei. Sie seien auf die Autoverladung angewiesen, weil sie von den beiden Bahnhöfen mit ihren Pkw weiter zur Arbeit fahren.

Reinhard Wallner, der zuständige ÖBB-Regionalmanager in Kärnten, hatte in den Zeitungsberichten zuvor schon versucht, die Sorgen der Bürgermeister zu zerstreuen. "Es gibt einen gültigen Vertrag zwischen dem Bund und dem Land Kärnten. Der läuft bis 2028. Bis dahin ist der Betrieb gesichert und finanziert." Innerhalb der Vereinbarung sei es aber möglich, die Frequenz anzupassen. "Das kann, wie momentan, auch gegen null gehen." Bestellt werde der Verkehr vom Verkehrsministerium.

Im Normalfall gibt es jeden Tag 18 Schleusenfahrten in beide Richtungen. Die Fahrt durch den Bahntunnel dauert dabei zwölf Minuten. Mit dem Auto wäre man zwischen Böckstein (Bezirk St. Johann im Pongau) und Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau) derzeit mehr als zwei Stunden unterwegs - ein Umweg von rund 180 Kilometern über die weiter östlich verlaufende Tauernautobahn.

Die Tauernschleuse der Bahn feiert heuer auch ihr 100-Jahr-Jubiläum. Allerdings fallen die für Juni geplanten Festivitäten den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. ÖBB-Regionalmanager Wallner erklärte, wurden 2019 insgesamt 180.000 Fahrzeuge transportiert, darunter - bedingt durch den populären Alpe Adria Radweg - 13.500 Fahrräder.

Quelle: APA