Stars & Models erobern Opernball

Der Red Carpet vor der Wiener Staatsoper verwandelt sich heute Abend in einen Laufsteg. Neben den heimischen Society-Stars und Lugner-Gast Ornella Muti (siehe nächste Seite) haben sich heuer einige internationale Topmodels angesagt. So werden allen voran Victoria’s-Secret-Engel Nadine Leopold, Guess-Testimonial und Curvy-Model Nadine Mirada sowie die deutschen Topmodels Franziska Knuppe und Rebecca Mir für ein wahres Blitzlichtgewitter sorgen. Und auch TV-Beauty Sylvie Meis wird für viel Glamour am Staatsball sorgen.

Big Business

Aus Wirtschaftskreisen haben sich ebenso zahlreiche Top-Manager angesagt. So sollen u. a. Milliardär Ronny Pecik, Immo-Tycoon Klemens Hallmann, Siemens-Boss Wolfgang Hesoun sowie Kristall-Lady Nadja Swarovski, Raiffeisen-OÖ-Boss Heinrich Schaller, „Living De Luxe“-GF Thomas Hopfgartner, „John Harris“-Chef Ernst Minar und die Chefetage der Casinos Austria mit Milliardär Karel Komárek als Gast die Logen am Ball füllen.

Politik am Ball ohne Kanzler & Vize Kogler

Was den Auftritt der Bundesregierung geht, fällt dieser heuer eher spärlich auch. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden die MinisterInnen Karoline Edtstadler, Margarete Schramböck, Gernot Blümel und Alexander Schallenberg in den Logen Platz nehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz weilt am Balltag in Brüssel und auch Vize Werner Kogler hat bereits fix ­abgesagt.