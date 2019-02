Star-Autorin Rosamunde Pilcher ist tot

Der "Guardian" berichtet vom Tod der Schriftstellerin Rosamunde Pilcher. Ihr Sohn Robin Pilcher bestätigte den Bericht gegenüber dem britischen Nachrichtenmedium: "Sie war bis vor Weihnachten in bester Verfassung, litt im neuen Jahr an Bronchitis, erwartete aber immer, dass sie wie vorher zurückprallte. Am Sonntagabend erlitt sie jedoch einen Schlaganfall und erlangte nie wieder das Bewusstsein.

Ihr Sohn beschreibt Rosamunde als "wundervolle, alternativ-denkende Mutter", die gerne als "Bohemian" gesehen worden sei. Sie habe durch ihr Schreiben und ihre Freundschaft viele Leben berührt und beeinflusst.

Pilcher sorgte mit Büchern wie "Wintersonne", "Der Brombeertag" und "Wechselspiel der Liebe" in ihrer Heimat Cornwall für einen wahren Tourismusboom. Ausgelöst wurde dieser primär durch die in Südengland angesiedelten deutschsprachigen Verfilmungen ihrer Romane.