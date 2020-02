Am 25.Februar 2020, gegen 03.30 Uhr, wurde die B163, Wagrainer Straße durch einen Erdrutsch zur Gänze verlegt, woraufhin die Straßenmeister eine Komplettsperrung verfügte. Am heutigen Tage wird ein Geologe hinzugezogen, welcher über die weiteren Maßnahmen entscheiden wird. Verletzt wurde niemand. Voraussichtlich dauert die Sperre bis morgen um 17:00 Uhr an.

Quelle: LPD Sbg