Spar-Chef Drexel übergibt Vorsitz

Nach 31 Jahren im Spar-Vorstand wird Gerhard Drexel (64) altersbedingt per Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden und Anfang 2021 in den Aufsichtsrat des Handelskonzerns wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Der langjährige Spar-Chef und -Miteigentümer übergibt den Chefsessel an den zehn Jahre jüngeren Fritz Poppmeier (54), Sohn des Spar-Gründers Fritz Poppmeier, gab das Unternehmen bekannt.

Sein Stellvertreter wird Hans K. Reisch (58), Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch. Neu in den Vorstand kommen Marcus Wild, Markus Kaser und Paul Klotz. Rudolf Staudinger wird nach 36 Jahren bei Spar und nach 18 Jahren im Vorstand ebenfalls per Ende des Jahres mit 65 Jahren aus dem Vorstand ausscheiden.