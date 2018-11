Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Auswärtsspiel der Erste Bank Eishockey Liga gegen den EC-KAC knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nach der Salzburger Führung durch Peter Hochkofler im ersten Abschnitt glichen die Klagenfurter in einer hochklassigen Partie im zweiten Durchgang aus und entschieden die Begegnung mit einem glücklichen Tor in der 58. Minute für sich. Es war die erste Salzburger Niederlage nach fünf Siegen in Serie.