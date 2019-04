Sechstes Endspiel in Serie für Salzburg

Zum mittlerweile sechsten Mal in Serie steht der FC Red Bull Salzburg im Endspiel des UNIQA ÖFB Cups, wo es am Mittwoch, den 1. Mai 2019 um 16:30 Uhr im Wörthersee Stadion von Klagenfurt gegen den SK Rapid Wien geht. Das Spiel wird von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber geleitet.



Enges Endspiel erwartet

Nach vier Erfolgen in Serie gab es im letzten Jahr in Klagenfurt eine (späte) Niederlage (in der Verlängerung) gegen Sturm Graz. Heuer, anlässlich der Jubiläumssaison zum 100-jährigen Bestehen des ÖFB Cups, werden die Roten Bullen alles dafür tun, wieder erfolgreich zu sein, wie Trainer Marco Rose erklärt: „Wir freuen uns auf dieses Spiel in einem schönen Stadion und werden alles dran setzen, den Titel zu holen. Es wird sicher ein intensives und enges Finale gegen einen schwierigen Gegner.“



Insgesamt kann der FC Red Bull Salzburg auf eine stolze Cup-Serie verweisen. Acht Halbfinal- und sechs Finalteilnahmen in Serie sowie vier Titelgewinne aus den letzten fünf Endspielen stehen zu Buche. Doch diese Daten sind, so bestätigt Andre Ramalho, reine Statistik: „Natürlich ist das nett und zeigt, dass wir den Cup-Bewerb ernst nehmen und konstant auf hohem Niveau gespielt haben. Aber wenn wir am Mittwoch auf den Rasen laufen, spielt all das keine Rolle mehr. Es wird ganz sicher einen harten Fight geben, den wir annehmen müssen. Bei so einem Spiel gibt es auch keinen Favoriten, die Tagesform wird wichtig sein.“



Finale 2016/17

Schon im Finale 2016/17 standen sich die Salzburger und die Wiener gegenüber. In einer engen Begegnung holte sich der FC Red Bull Salzburg – nach Toren von Hee Chan Hwang (51.) und Valentino Lazaro (85.) bzw. Joelinton (56.) – mit einem 2:1 den Titel.

Quelle: FC Red Bull Salzburg