Schwere Vorwürfe gegen Stefan Ilsanker

Laut den "Salzburger Nachrichten" ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fußballer. Eine 26-Jährige erstattete Anzeige gegen den Legionär.

Am 4. Jänner soll sich der Vorfall in einer Wohnung in Salzburg abgespielt haben. Wie die SN berichtet sollen sich "offenbar mehrere Personen in der Wohnung befunden haben, es soll reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein.."

Anwalt hatte Akteneinsicht

Kurt Jelinek, der Anwalt von Ilsanker, hatte bereits Akteneinsicht. Gegenüber den SN weist der Anwalt die schweren Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück.

ÖFB hat bereits Kenntnis

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hatte am Donnerstag ebenfalls bereits Kenntnis von dem Fall. "Der Spieler hat den ÖFB aktiv über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert und diese zurückgewiesen", hieß es in einer Stellungnahme des Verbandes gegenüber der APA. "Wir vertrauen darauf, dass sich die Vorwürfe bald als haltlos herausstellen."

Es gilt die Unschuldsvermutung.