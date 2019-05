Schutznetze werden erneuert

Die Salzachtalstraße (B159) am Pass Lueg ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr muss über die Autobahn ausweichen.

Ludwig Fegerl vom landesgeologischen Dienst des Landes informierte gleich nach der Sitzung am Mittwoch, in der es um die weitere Vorgehensweise am Pass Lueg ging, das Landes-Medienzentrum: „Etwa 20 Mann der Straßenmeisterei und einer Fachfirma absolvieren derzeit unter Hochdruck, am Seil gesichert, die Räumungsarbeiten im sehr steilen Gelände.“ Die Zeit drängt deshalb, weil die neuen Schutznetze bis Mitte Juni fertig gestellt sein sollen, damit der Verkehr hier möglichst bald wieder fließen kann. Und: Zu diesem Zeitpunkt plant die ÖBB, in dem derzeit gefährdeten Bereich die Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke wieder aufzunehmen.

Quelle: Salzburger Landeskorrespondenz