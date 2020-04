Schritte der Stadt in die Normalität

Die Zahl der Covid 19-Erkrankten in der Stadt Salzburg geht weiter zurück. Mit Stand Mittwochvormittag, 22. April 2020, sind von insgesamt 145 Infizierten 121 wieder genesen. Daher setzt der städtische Krisenstab die nächsten Schritte Richtung Normalität. Die vorgegebenen Verhaltensregeln des Bundes sind dabei weiter strikt einzuhalten.



Kommenden Samstag, 25. April, nimmt der Gaisbergbus seinen 90-minütigen Linienbetrieb wieder auf, die Zufahrt für den Individualverkehr auf den Berg bleibt offen. Der große Grünmarkt findet diesen und nächsten Samstag noch in eingeschränkter Form mit Lebensmitteln und Blumen statt. Gleiches gilt auch für die Schranne, die am 30. April, ihr Wiederauferstehen feiert. Bis zum 15. Mai (generelle Öffnung der Gastronomie nach Bundesvorgaben) gibt es auf den Märkten in der Stadt noch keine Würstelstände. Das wurde mit den Betreibern so besprochen.



Wie berichtet, wird bereits am Montag, 27. April, auch die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Salzburg wieder eingeführt. Gestraft wird aber erst ab Donnerstag (Schranne).



Die Spielplätze dürfen höchstwahrscheinlich ab 1. Mai wieder benutzt werden. Tags zuvor läuft die Sperr-Verordnung des Landes aus. Eine Verlängerung ist nicht zu erwarten. Die Öffnung von Zoo und Wasserspielen in Hellbrunn ist aktuell noch nicht fixiert. Noch keine Entscheidung gibt es auch zum Aufsperren der Freibäder. Hier muss eine entsprechende Vorgabe des Bundes abgewartet werden.



Klar ist hingegen, dass der Magistrat spätestens Mitte Mai wieder in den Vollbetrieb gehen wird. Die internen Vorbereitungen dafür, insbesondere für publikumsintensive Ämter (Plexiglaswände, Masken, Desinfektionsmöglichkeit etc.), laufen.

