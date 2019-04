Salzburg empfängt den WAC

Fast wie in der Europa League kommt es in dieser Woche auch in der Tipico Bundesliga zu einer Art Hin- bzw. Rückspiel. Das erste Duell des FC Red Bull Salzburg mit dem RZ Pellets WAC findet heute um 19:00 Uhr in der Red Bull Arena statt.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Tipico Bundesliga in Heimspielen gegen den RZ Pellets WAC ungeschlagen (neun Siege, vier Remis).

Die Roten Bullen sind als einziges Team in dieser Saison der Tipico Bundesliga in Heimspielen ohne Niederlage.

Die Salzburger sind seit 41 Heimspielen in der Tipico Bundesliga (und 61 Pflichtspielen insgesamt) ungeschlagen. Die Roten Bullen erzielten in diesen 41 Bundesliga-Matches 99 Tore.

Der RZ Pellets WAC ist seit drei Auswärtsspielen in der Tipico Bundesliga ohne Niederlage und gewann die vergangenen zwei.

Die Kärntner verloren nur sieben der ersten 26 Spiele dieser Saison der Tipico Bundesliga – erstmals so wenige.

Mit Munas Dabbur (19 Punkte) und Michael Liendl (21 Punkte) treffen die zwei Topscorer dieser Saison der Tipico Bundesliga aufeinander.

Quelle: FC Red Bull Salzburg