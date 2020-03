"Es gehe darum, die dann frei werdenden Ressourcen zu nützen", so Anschober. Man wolle so die Spitäler entlasten.



Die Nutzung der frei werdenden Ressourcen soll rasch beginnen: "Ab nächster Woche voraussichtlich werden wir das in Gang bringen können." Es sollen so Kapazitäten geschaffen werden für jene Corona-Kranke, die leichte Krankheitsverlauf haben.