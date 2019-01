Pokern: Red Bull Salzburg Passspiel

Wir suchen sieben Hörer aus Salzburg, die beim Finale des Pokerturniers "FC Red Bull Salzburg Passspiel" am Mittwoch, 6. Februar 2019 im Casino Salzburg mitmachen und gemeinsam mit unserem Gerald Schober aus der Salzburg-Show gegen die Spieler des FC Red Bull Salzburgs pokern.

Der Spielmodus



Bis Freitag, 1. Februar 2019 vergeben wir in der Salzburg-Show sieben Wildcards! Bewerbt euch hier mit einer aussagekräftigen Bewerbung an redbull@antennesalzburg.at

Das Finale



Das Finale findet in den Räumlichkeiten des Casinos in Kleßheim statt, wo an acht Tischen gepokert wird. Pro Tisch werden Spieler des FC Red Bull Salzburg ihre Pokerkünste unter Beweis stellen.

Elf Spieler des FC Red Bull Salzburg sind beim großen Finale im Februar 2019 wieder als Teamcaptains mit dabei. Zudem gibt es eben ein Team von Antenne Salzburg und den Salzburger Nachrichten.



Es dürfen ausschließlich volljährige Personen (mit amtlichem Lichtbildausweis) an den Vorausscheidungsterminen teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur ein Versuch möglich.



Mehr Informationen findet ihr unter www.redbullsalzburg.at