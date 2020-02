Ornella Muti ist Lugners Opernball-Gast!

Pünktlich zu Beginn der gestrigen Pressekonferenz von Richard Lugner (87), bei der er seinen diesjährigen Opernball-Stargast bekannt geben wollte, läutete sein Handy. Während des Telefonats konnte man ­direkt sehen, wie Lugner immer mehr verfiel.

„Ich darf leider nicht sagen, wer mein Gast ist. Sie will es nicht. Ich darf ihren Namen erst morgen sagen“, so Mörtel zur sprachlosen Presse. „Sie will erst sehen, welche Fotos hergezeigt werden, und wissen, was gesagt wird“, ergänzt Lugner, der einem schon fast leidtun konnte. Aus Lugners Umfeld erfuhr oe24, dass es bei besagtem Wunsch-Stargast um Liz Hurley ging. Doch auch die sagte ihm in letzter Minute ab.

Ersatz-Stargast innerhalb weniger Stunden gefunden

Nun hat Lugner innerhalb weniger Stunden einen Ersatz gefunden – und diesmal ist es fix Sein Stargast für den Opernball ist Ornella Muti!