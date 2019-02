Im Super-G haben unsere Speed-Ladys eine bittere Pleite kassiert -heute brennen die Österreicherinnen auf Revanche. In der Abfahrt blasen Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier und Tamara Tippler zur Revanche. Los geht es um 12.30 Uhr.

Siebenhofer fährt mit Wut im Bauch

Mit den "Speed-Hofers" und Venier hat Rot-Weiß-Rot gleich drei Saisonsiegerinnen am Start. Vor allem Siebenhofer ist heiß. In der Kombi hat die Steirerin Bronze nur hauchdünn verpasst. Heute will sie das Edelmetall umso mehr: "Mit Wut im Bauch wird es dann hoffentlich funktionieren." Als Kombi-Vierte war sie schon bei der Siegerehrung - genießen konnte sie die jedoch nicht. Das will sie heute unbedingt nachholen!

Goggia & Štuhec fordern die ÖSV-Damen

Genau wie Siebenhofer (Cortina) geht auch Schmidhofer als zweifache Saisonsiegerin an den Start (Lake Louise). Mit Platz 11 im Super-G war sie freilich ganz und gar nicht zufrieden: "Da habe ich leider meine Schmidi-Linie nicht ausgepackt." Gelingt ihr das heute, ist ihr alles zuzutrauen. Ähnliches gilt für Venier und Tippler, die nach Trainerentscheid das letzte Ticket bekommen hat. Die härtesten Gegnerinnen der ÖSV-Damen sind wohl Sofia Goggia (ITA) und Ilka Štuhec (SLO). Die Wetterprognosen sind besser als jene für Samstag, die Veranstalter hoffen auf ein Rennen nach Plan.