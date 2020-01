ÖFB-Star vor Wechsel nach China?

Bekommt Marko Arnautovic bald Unterstützung in China? Nach einem Bericht der BILD steht Stefan Ilsanker bei Red Bull Leipzig vor dem Absprung. Dem Salzburger liegt demnach ein Angebot von Shijiazhuang Bright vor.

Ilsanker, der in Leipzig noch Vertrag bis Sommer 2020 hat, hat unter Trainer Julian Nagelsmann einen schweren Stand. Für die Champions League wurde der 30-Jährige gar nicht nominiert, in der Bundesliga stand er nur in fünf von 17 möglichen Spielen auf dem Feld. Mit Hinblick auf die EM 2020 braucht Ilsanker Spielpraxis, könnte deswegen einem Wechsel nicht abgeneigt sein.

In China würde er auf Marko Arnautovic (39) treffen. Der Stürmer schnürt seit dem vergangenen Jahr für Shanghai SIPG die Fußballschue und erzielte in 15 Spielen neun Tore.